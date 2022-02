Ajax zet ook Twente overtuigend opzij, Berghuis schittert in nieuwe rol en hattrick voor Haller

Dat koploper Ajax in Twente een potentiële bananenschil trof, bleek niet alleen uit de fraaie najaarsserie van de ploeg van Ron Jans. De subtopper was ook de eerste club die Ajax dit seizoen wist te bedwingen (1-1). En Twente was bovendien de club die Ajax in het afgelopen kampioensjaar als laatste versloeg. Na die nederlaag in december bleef Ajax in negen maanden bijna dertig eredivisieduels ongeslagen.

En Twente deed in Amsterdam opnieuw een gooi naar een stunt. De stugge bezoekers hadden de defensieve zaakjes aanvankelijk keurig op orde en maakten ook als eerst serieus aanspraak op de openingstreffer. Na een klein kwartier zag Ricky van Wolfswinkel zijn kopbal eerst de onderkant van de lat en daarna de doellijn van Ajax raken.

En de thuisclub? Die liet zich na een klein half voor het eerst echt gelden. De krul met rechts van Dusan Tadic mocht er zijn, maar de redding van de gestrekte Lars Unnerstall was misschien nog wel mooier. De Duitse doelman zag er even later bij een corner minder goed uit. Steven Berghuis draaide de bal de doelmond in, waarna Sébastien Haller de bal met zijn kruin toucheerde en Davy Klaassen in staat stelde bij de tweede paal te scoren: 1-0.

Ajax noteerde op slag van rust nog een paar fraaie aanvaller, maar de wedstrijd beslissen gebeurde pas na rust. Nog niet toen Antony al koppend op de vuisten van Unnerstall stuitte, maar wel toen Haller er een paar minuten als de kippen bij was om een door de sluitpost gelost schot van Jurriën Timber binnen te glijden. De topscorer, die in de groepsfase van de Champions League liefst tien keer trefzeker was, bracht zijn eredivisietotaal daarmee op veertien goals in negentien wedstrijden.

Haller versierde na een uur ook een penalty, toen hij onderuit werd gegleden door Mees Hilgers. Tadic verzuimde vanaf elf meter echter het laatste Twentse verzet te breken. Unnerstall redde, zoals Heracles-goalie Janis Blaswich dat vorige week ook al deed bij een strafschop van de Servische Ajax-captain. De derde Amsterdamse goal werd uiteindelijk nog binnengelopen door Robin Pröpper, die in Enschede nog de beul van Ajax was. Aan de 3-0 ging een vlotte en door de bedrijvige Berghuis opgezette aanval vooraf.

Invaller Nicolás Tagliafico zag zijn ijver nog leiden tot een vierde en vijfde goal. Na zijn eerste rush bediende hij Antony. De chip van de Braziliaan werd door Haller met acrobatisch hoogstandje het net in geduwd. Een paar minuten later fungeerde de toegezongen Tagliafico zelf als aangever toen Haller zijn hattrick completeerde en de eindstand op 5-0 bepaalde.

Voor de achtste keer dit seizoen won Ajax met die cijfers in de eredivisie. De titelfavoriet stapte bovendien voor de achttiende keer zonder tegengoal van het veld. Ok Twente slaagde er niet Ajax de zesde tegengoal van het seizoen te bezorgen. Daardoor krijgt Ajax het Twentse record van een halve eeuw terug (dertien tegentreffers) steeds meer in het vizier.

Belangrijker nog voor coach Ten Hag en zijn ploeg: het gat naar PSV en Feyenoord werd weer naar respectievelijk vijf en zes punten getild.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Goal Alert

