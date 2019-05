Ajax ziet bekerfinale niet als tussendoortje: ‘Willen zondag eerste prijs pakken’

London Calling Ajax-fans maken er groot feest van in Londen

30 april In het futuristische stadion van Tottenham Hotspur wil Ajax vanavond de toekomst nog mooier kleuren. De sensatie van dit seizoen in de Champions League krijgt maar geen genoeg van een nu al memorabele reis langs de beste clubs van Europa. De beoogde eindbestemming is Madrid, waar op 1 juni op het veld van Atlético de finale op het programma staat. Mis in dit slowblog de komende uren niets van alle ontwikkelingen rondom de kraker in Londen.