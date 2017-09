Ajax zonder eigen fans en in het ADO-station tegen Scheveningen voor de beker

De gemeente had de afgelopen dagen intensief overleg met politie, justitie en Scheveningen over een geschikte locatie om het voetbalduel te spelen. De wedstrijd is gepland op woensdag 20 september om 18.30 uur.

Het sportcomplex van SVV Scheveningen, sportpark Houtrust, werd ongeschikt bevonden, onder meer in verband met de veiligheidseisen. Scheveningen verwacht voor de thuiswedstrijd veel belangstelling. Ajax speelt drie dagen eerder voor de competitie al in Den Haag tegen ADO. Ook daar mogen geen fans van de Amsterdamse club bij aanwezig zijn.

Veiligheid

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is zelf op sportpark Houtrust geweest en vond de situatie niet toereikend om een goed verloop te kunnen garanderen. Ze dacht daarbij ook aan de veiligheid van de omwonenden. Er is gekeken naar andere locaties maar gekozen is nu voor het ADO Cars Jeans Stadion omdat daar de juiste voorzieningen zijn en meer toeschouwers terechtkunnen.

Krikke begrijpt dat Scheveningen deze bijzondere wedstrijd in de clubgeschiedenis graag op eigen veld had willen spelen. Het was volgens haar een moeilijke afweging waarbij de ideale oplossing er niet was.