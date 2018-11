Ajax zonder te schitteren naar ruime zege bij NAC

Door Daniël Dwarswaard



David Neres legde de bal met zijn hoofd terug en Labyad volleerde prachtig raak in de verre hoek. Het betekende tien minuten na rust ook direct de beslissing: 0-2. Labyad stond niet in de basis, maar mocht door een blessure van Donny van de Beek na rust invallen.



Ajax speelde zoals verwacht met Neres als de vervanger van de geblesseerde Hakim Ziyech. De Braziliaan kon daardoor weer op zijn geliefde plek aan de rechterkant spelen. Veel gevaar kwam er in de eerste helft niet van Neres, maar dat gold voor heel Ajax dat wel veel balbezit had. Het moment van de 0-1 kwam voor de Amsterdammers daarom precies op tijd. Keeper Benjamin van Leer, gehuurd van Ajax, tastte volledig mis na een corner van Lasse Schöne. Debutant Jethro Mashart kreeg de bal ongelukkig tegen zich aan en maakte een eigen doelpunt.



Na de 0-2 van Labyad kwam Ajax nauwelijks meer in de problemen. Al was Mitchell te Vrede nog wel dicht bij de 1-2. Eerder had Neres (paal) al moeten scoren en later pakte Van Leer een inzet van Dolberg na een fraaie Amsterdamse aanval. Huntelaar, tien minuten voor tijd ingevallen voor Dolberg, maakte in blessuretijd nog de derde Amsterdamse treffer.



Ajax kan zich nu op gaan maken voor de reis naar Athene waar dinsdag de cruciale wedstrijd tegen AEK wacht. Als Ajax wint is de ploeg van Erik ten Hag verzekerd van een ploeg in de tweede ronde van de Champions League. Als Benfica op dezelfde avond in München niet weet te winnen van Bayern is plaatsing ook een feit. Een uitgelezen kans om na twaalf jaar weer te overwinteren in de Champions League.