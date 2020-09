Ajax zou het graag anders zien, maar vertrek van spelers is niet te stoppen

Valse start voor ambitieus FC Utrecht: gelijkspel bij koploper VVV-Venlo

18 september Een storm aan kansen in de tweede helft hielp FC Utrecht niet langs VVV-Venlo, dat na een vroege openingstreffer de schade met kunst en vliegwerk beperkt wist te houden. Het werd 1-1 in De Koel in Venlo door goals van Guus Hupperts (‘8) en Sean Klaiber (‘58).