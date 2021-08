Akman en Veerman de uitblinkers, onvoldoendes voor Berghuis en Blind

Cijfers speelronde 2Wie waren de uitblinkers in de tweede speelronde van de eredivisie? En welke spelers vielen juist tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die minstens een halfuur in actie kwamen.

Ali Akman was de meest opvallende speler bij NEC, dat vrijdagavond mede door zijn fraaie goal met buitenkant rechts na ruim vier jaar weer een eredivisie-overwinning boekte. De negentienjarige spits kreeg een 8 voor zijn optreden. Traditiegetrouw is Joey Veerman ook goed aan het seizoen begonnen. Hij kreeg ook een 8 voor zijn aandeel in de 3-2 zege van Heerenveen op RKC. Bryan Linssen maakte de beide goals voor Feyenoord tegen Go Ahead Eagles en kreeg een 7,5 voor zijn optreden als spits.



Het centrale duo van PEC Zwolle had een minder weekeinde. Bram van Polen en Sam Kersten kregen een 4 voor hun optreden tegen NEC, terwijl drie spelers van Vitesse dat cijfers scoorden bij de 0-3 nederlaag tegen Willem II. Steven Berghuis is nog niet bepaald los als Ajax-speler. Tegen zijn voormalige werkgever FC Twente kreeg hij een 4,5.

NEC – PEC Zwolle 2-0

NEC: Branderhorst 6,5; Van Rooij 6,5, Márquez 7, Odenthal 7, El Karouani 6; Schöne 6,5, Proper 6,5, Duelund 7,5 (70. Barreto -); Okita 7 (81. Tavsan -), Akman 8 (80. Romeny -), Bruijn 6 (63. Mattsson -).

PEC Zwolle: Lamprou 5; De Wit 5, Van Polen 4, Kersten 4, Paal 5; Strieder 5 (70. Reijnders -), Huiberts 5,5, Saymak – (17. Van den Belt 6); Kastaneer 5 (70. Landu -), Clement 5, Tedic 5,5.

Scheidsrechter: Van der Eijk 6.

Man of the match: Ali Akman is nu al een publiekslieveling in Nijmegen na zijn eerste wedstrijd in het Goffertstadion. De Turks spits maakte zijn eerste goal en is volgens zijn trainer Rogier Meijer ‘voetbalslim’. Akman mikt dit seizoen op minimaal vijftien goals, dan begint hij pas met tellen.

Volledig scherm Ali Akman bedankt het publiek in de Goffert. © ANP

Heerenveen – RKC 3-2

Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 6, Van Beek 5,5, Dresevic 5,5, Kaib 6; Kongolo 5,5, Halilovic 6,5 (88. Shopov -), De Jong 6 (84. Woudenberg -), J. Veerman 8; Stevanovic 7 (75. Nygren -), H. Veerman 7,5.

RKC: Pereira 5; Gaari 5, Meulensteen 5,5, Touba 5,5, Lutonda 5 (46. El Bouchataoui 6) ; Azhil 5 (84. Oukili -), Van der Venne 5,5, Büttner 6; Bel Hassani 5 (46. Odgaard 6,5), Kramer 4,5 (68. Stokkers -), Bakari 5,5 (68. Daneels -).

Scheidsrechter: Nagtegaal 6.

Man of the match: Joey Veerman begint net zo goed aan het seizoen als in de vorige jaargang. De Volendammer solliciteerde met zijn uitstekende optreden tegen RKC weer naar een transfer.

Volledig scherm Joey Veerman. © Pro Shots / Niels Boersema

PSV – Cambuur 4-1

PSV: Dromme 6,5; Teze 6,5, Obispo 7, Boscagli 7, Mwene 6,5; Van Ginkel 6,5, Pröpper 7; Bruma 7, Mauro Júnior 5,5 (46. Thomas 6), Gakpo 6 (46. Madueke 7); Zahavi 6,5 (46. Vertessen 5,5).

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 5, Mac-Intosch 5 (46. Tol 5,5), Schouten 6, Bangura 6,5; Breij 5,5, Hoedemakers 6, Maulun 6 (67. Paulissen -); Kiss 5 (46. Jacobs 5,5), Boere 5,5, (58. Hendriks 5,5), Kallon 6 (74. Sambissa -).

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 5,5.

Man of the match: De wederopstanding van Bruma is een bijzondere. De Portugese aanvaller, vorig seizoen nog uitgeleend aan Olympiakos, mag dit seizoen plots op speelminuten rekenen en betaalt dat terug. Tegen Cambuur was hij goed voor een assist.

Volledig scherm Bruma. © ANP

Sparta – Heracles 1-1

Sparta: Okoye 5; Abels 5, Vriends 6, Heylen 6, Pinto 6; Duarte 6, Smeets 5 (82. Beugelsdijk -), Auassar - (28.Emegha 6); Mijnans 5 (70. Jans -), Thy 5,5, Van Crooy 5 (70. Engels -).

Heracles: Bucker 6,5; Fadiga 5,5, Schoofs, 6, Knoester 6, Quagliata 6; Kiomourtzoglou 6, De La Torre 5,5, Vloet 6,5; Laursen 5 (68. Azzaoui -), Bakis 5 (68. Burgzorg -), Basacikoglu 6 (87. Amissi -).

Scheidsrechter: Nijhuis 7.

Man of the match: Op 11 februari maakte Bart Vriends zijn laatste eredivisiegoal voor Sparta. Tegen Heracles werkte hij de bal als een volleerde spits binnen.

Volledig scherm Bart Vriends. © ANP

FC Groningen – FC Utrecht 0-0

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; El Hankouri 6, Te Wierik 6, Kasanwirjo 7, Gudmundsson 6; Suslov 7 (82. Lundqvist -), Dammers 6; Ngonge 7 (82. Dankerlui, -), Matuwisa 6, El Messaoudi 6,5 (69. Joosten, -); De Leeuw 6 (69. Strand Larsen -).

FC Utrecht: Paes 7,5; Ter Avest 6 (87. Van der Hoorn, -), Van der Maarel 6, Janssen 6,5, Warmerdam 6; Maher, 6,5, Ramselaar 5,5, Timber 5,5 (Sylla 62. -); Kerk 5, Dalmau 5 (Douvikas 62, -), Boussaid 6 (Gustafson, 74 -).

Scheidsrechter: Makkelie 6,5.

Man of the match: Maarten Paes heeft dit seizoen zijn basisplaats weer kunnen heroveren en begint in goede vorm aan de jaargang. Tegen FC Groningen redde hij een punt voor zijn ploeg tegen FC Groningen.

FC Twente – Ajax 1-1

FC Twente: Unnerstall 6,5; Troupee 6, Pröpper 6,5, Oosterwolde 6, Smal 6 (72. Hilgers -); Zerrouki 6, Sadilek 6,5; Ilic 5,5 (66. Bosch -), Vlap 5,5 (65. Cleonise -), Menig 5; Ugalde 6,5 (84. Rots -).

Ajax: Stekelenburg 5; Mazraoui 6,5, Timber 6, Martinez 6, Blind 5; Gravenberch 5,5 (65. Rensch -), Álvarez 6; Berghuis 4,5 (65. Antony -), Klaassen 5,5 (89. Danilo -), Tadic 5,5; Haller 6 (84. Neres -).

Scheidsrechter: Higler 5.

Man of the match: Zijn overgang van Heracles naar FC Twente zorgde voor dezelfde soort ophef als zijn tegenstander aan de andere kant, Steven Berghuis, veroorzaakte met zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. Maar nu al kan Robin Pröpper niet meer stuk in Enschede met de terechte bevrijdende gelijkmaker.

Volledig scherm Robin Pröpper (links). © ANP

Feyenoord – Go Ahead Eagles 2-0

Feyenoord: Bijlow 7; Pedersen 6, Trauner 7,5, Senesi - (6. Burger 6, 85. Hendriks -), Malacia 6,5; Toornstra 6, Til 5,5, Kokcu 6; Jahanbakhsh 6 (67. Aursnes -), Linssen 7,5, Sinisterra 7.

Go Ahead Eagles: Hahn 7; Deijl 6,5 (70. Cardona -), Nauber 7, Bakker 6,5, Kuipers 6,5; Lucassen 6,5, Brouwers 7 (81. Bourhane -), Berden 7 (70. Heil -), Rommens 6,5; Oratmangoen 6 (57. Botos 6), Lidberg 6 (70. Mulenga -).

Scheidsrechter: Dieperink 5.

Man of the match: Feyenoord zoekt nog een spits, maar vaart ook wel bij de goal van Bryan Linssen dit seizoen. Hij sleepte Feyenoord door de onverwacht lastige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles heen en is nu de actieve speler in de eredivisie met de meeste goals achter zijn naam (98).

Volledig scherm Bryan Linssen viert de zege op Go Ahead Eagles. © Pro Shots / Erik Pasman

Vitesse - Willem II 0-3

Vitesse: Schubert 4,5; Yapi 4,5 (46. Dasa 5,5), Oroz 4 (46. Gboho 5,5), Cornelisse 5,5, Hajek 4, Wittek 4,5; Tronstad 5 (80. Buitink -), Domgjoni 4,5 (46. Frederiksen 5,5), Bero 4; Openda 5,5, Tannane 5,5 (73. Bazoer -).

Willem II: Wellenreuther 7; Owusu 6, Heerkens 7, Jenssen 6 (76. Michelis -), Köhn 6; Saddiki 6 (81. Zuijderwijk -), Saglam 7,5 (70. Svensson -), Llonch 7; Nunnely 7 (76. Spieringhs -), Wriedt 7,5 (70. Kabangu -), Köhlert 6,5.

Scheidsrechter: Lindhout 6.

Man of the match: Met twee assists had Görkem Saglam een groot aandeel in de ruime overwinning van zijn ploeg Willem II op Vitesse. De in Duitsland geboren Turk stond in de tweede seizoenshelft nog maar weinig in de basis maar is het seizoen nu uitstekend begonnen.

Volledig scherm Görkem Saglam viert feest voor het uitvak. © ANP