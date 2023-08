Alex Kroes nieuwe algemeen directeur van Ajax: meerjarig contract ligt klaar

Ajax draagt Alex Kroes voor als nieuwe algemeen directeur. De huidige bestuurder van AZ is de vervanger van Edwin van der Sar, die na elf jaar opstapte . De 48-jarige Kroes was eerder grootaandeelhouder bij Go Ahead Eagles.

Kroes wordt ook directievoorzitter bij de Amsterdamse topclub. Zijn benoeming is nog niet officieel, want het moet nog worden bekrachtigd door de Raad van Commissarissen. ‘De RvC is tevens voornemens om Kroes te benoemen als statutair directeur, met inachtneming van de geldende procedure, en wel voor een periode van drie jaar', schrijft Ajax in een persbericht.

De datum waarop hij benoemd kan worden, hangt echter nog af van het concurrentiebeding van een jaar dat hij momenteel heeft bij zijn huidige werkgever. Dat is AZ. Daarover vindt nog onderzoek plaats. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan dat maanden of een jaar duren.

SEG, Go Ahead en AZ

Kroes vervulde de laatste jaren meerdere rollen in de voetballerij. Zo richtte hij in 2000 spelersmakelaarbedrijf SEG op. Met zijn bureau begeleidde Kroes onder meer topspelers als Robin van Persie en Memphis Depay. In 2018 verkocht hij het bedrijf en kocht hij aandelen van Go Ahead Eagles. Bij AZ was Kroes directeur International Football Strategy.

Met de aanstaande komst van Kroes is de directie in Amsterdam weer compleet. Eerder werd de Duitser Sven Mislintat aangesteld als nieuwe directeur voetbalzaken. Hij werd in Amsterdam de vervanger van Marc Overmars, die vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag.

