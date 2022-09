Alfred Schreuder dik tevreden na transferperiode bij Ajax: ‘We zijn weer sterk’

Hij is blij dat er met Lucas Ocampos toch nog een vervanger is aangetrokken voor Antony, ondanks het late vertrek van de Braziliaanse aanvaller naar Manchester United. Ook is hij te spreken over de late komst van Florian Grillitsch, een middenvelder uit Oostenrijk die hij eerder bij TSG 1899 Hoffenheim onder zijn hoede had.

,,Onze groep is weer sterk”, laat hij op de website van zijn club uit Amsterdam weten. ,,Ocampos geeft ons power, kracht en snelheid. Hij is Argentijns international en fysiek een hele sterke speler. Grillitsch is een sierlijke speler met een goede techniek en uitstekend inzicht.”

De technische leiding van Ajax zat de afgelopen weken niet altijd op een lijn met de raad van commissarissen van de club, die niet achter de terugkeer van Hakim Ziyech stond en de komst van Ocampos pas goedkeurde nadat de aanvaller ook gehuurd kon worden. De toezichthouders zetten ook een streep door de komst van doelman Odysseas Vlachodimos van Benfica. Maar Schreuder is blij met de selectie waarmee hij tot de winterstop kan werken.

Recordbedrag

Schreuder zag deze zomer Antony, Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs voor een recordbedrag van zo’n 220 miljoen euro vertrekken. Ajax trok ook ruim 110 miljoen euro uit voor de komst van Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Francisco Conceição, Lorenzo Lucca, Jorge Sánchez, Ahmetcan Kaplan, Ocampos en Grillitsch.

Schreuder neemt het Antony nog steeds kwalijk dat hij in afwachting van een transfer naar United niet meer met de selectie trainde en dus ontbrak tegen Sparta en FC Utrecht. ,,Ik was persoonlijk niet blij met het feit dat hij niet trainde en speelde”, zei de opvolger van Erik ten Hag. ,,Maar iedereen weet dat Antony een goede vent is en ik gun hem het beste.”

Mohammed Kudus stond afgelopen week in de belangstelling van Everton en sloeg twee trainingen over. ,,Bij de tweede keer was ik het er niet mee eens”, zei Schreuder. Ook Edson Álvarez miste een training nadat Ajax niet wilde meewerken aan een transfer naar Chelsea. ,,Bij Alvarez speelden er dingen op de laatste dag van de transferperiode, dan is het logisch dat er iets gebeurt bij zo’n jongen. We hebben toen afgesproken dat hij niet mee zou trainen. Hij wil graag voor Ajax spelen en dat heb ik vrijdag op de training gezien”, aldus Schreuder, die zaterdag tegen SC Cambuur de geblesseerde Owen Wijndal nog moet missen.