Alfred Schreuder: ‘Het teamgevoel was weg, maar sabotage wil ik het niet noemen’

De druk op Ajax-trainer Alfred Schreuder is verder toegenomen. In de laatste speelronde van dit jaar in de eredivisie verspeelden de Amsterdammers voor de derde keer in een week tijd punten. Na de nederlaag tegen PSV (1-2) en het gelijkspel tegen Vitesse (2-2), wist Ajax bij FC Emmen ook niet te winnen (3-3) . In 2015 verspeelde Ajax voor het laatst drie keer op rij punten in de competitie.

Schreuder gaat er ondanks de blamage vanuit dat hij in januari, als de eredivisie wordt hervat, nog altijd trainer van Ajax is. Dat zei de Barnevelder tegen ESPN. ,,De tweede helft was voor ons een schande, onacceptabel. Dat hebben we met z’n allen niet goed gedaan. Vandaag was het een ander probleem dan woensdag tegen Vitesse.” Ajax speelde tegen de Arnhemmers ook gelijk (2-2).

,,Het leek er in de tweede helft op dat we dachten dat we er al waren”, vervolgde Schreuder. ,,Het teamgevoel was weg, volgens mij heeft iedereen dat gezien. Sabotage wil ik het niet noemen.”

Het komende WK komt voor Schreuder als geroepen. ,,Natuurlijk kunnen we dit nog rechttrekken”, zei de coach. ,,We weten waar we aan begonnen zijn. Op dit moment is het pijnlijk en weten we dat het de laatste drie duels matig is. We willen ook dingen veranderen. We zullen moeten evalueren en in de spiegel kijken, met z’n allen.”

Schreuder hoopt dat hij zijn selectie kan versterken. ,,Dat zullen we moeten bespreken, of dingen ook haalbaar zijn. Ik ga niet op namen of posities in. Ik vind dat we een impuls wel kunnen gebruiken.”

