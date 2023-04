‘Alfred Schreuder in beeld bij Griekse topclub Olympiakos’

Als Schreuder daadwerkelijk bij Olympiakos aan de slag gaat, betekent dat een razendsnelle nieuwe uitdaging voor de Barnevelder. Eind januari werd Schreuder na een reeks slechte resultaten ontslagen bij Ajax, waar hij pas sinds het begin van dit seizoen in dienst was. Zijn naam ging in februari ook al rond voor de trainerspositie bij de Engelse club Leeds United, maar van een dienstverband kwam het niet.

Wordt Schreuder daadwerkelijk de nieuwe trainer van Olympiakos, dan wacht hem een zware klus. Olympiakos is recordkampioen van Griekenland, maar beleeft een matig seizoen en lijkt mede door drie nederlagen in de laatste drie duels afgehaakt in de titelstrijd. Overigens zou ook de naam van Frank de Boer zijn gevallen bij de Griekse club in de zoektocht naar een nieuwe trainer.