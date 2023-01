Alfred Schreuder na ‘goede teamprestatie’: ‘Misschien ben ik de enige die ziet dat we groeiende zijn’

,,Ik denk dat er in de eerste helft niet heel veel gebeurde voor beide doelen. Er werden weinig kansen gecreëerd, maar via Mohammed Kudus en Jurriën Timber kregen we toch nog een paar goede mogelijkheden", begon Schreuder voor de camera van ESPN aan zijn analyse. Toch was het voor rust langdurend eenrichtingsverkeer richting het Amsterdamse doel en viel via de voet van Igor Paixão in de 34ste minuut de openingstreffer. ,,We hadden moeite om de vrije man te vinden. Het druk zetten ging wel goed en er waren veel duels. Feyenoord leek optisch misschien wat agressiever.”

Bij de openingstreffer was het uitgerekend ex-Feyenoorder Steven Berghuis die de bal verspeelde, maar heel veel wilde Schreuder daar niet over zeggen. ,,Fouten horen bij voetbal. In de tweede helft heeft Berghuis ook een paar prachtige openingen.” Schreuder zag hoe zijn team na rust steeds beter in de wedstrijd kwam. ,,Kenneth Taylor speelde een goede tweede helft, samen met Berghuis. En Steven Bergwijn viel goed in.”

,,De Klassieker is op voorhand al een fantastische wedstrijd, of je nu een uit- of thuiswedstrijd speelt, in een fantastische sfeer. Feyenoord was goed, maar ik denk dat we in de tweede helft ook een prima Ajax hebben gezien. We hebben gestreden voor wat we waard waren, kwamen goed terug en verdienden uiteindelijk misschien nog wel een penalty", doelt Schreuder waarschijnlijk op een moment waarbij Brian Brobbey naar het gras ging. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük oordeelde dat de tackle van Quilindschy Hartman op de bal was.

In zijn geheel ziet Schreuder zijn elftal met de week beter worden, al laten de resultaten nog even op zich wachten. ,,Je ziet dat het team groeiende is. Er zit strijd in, anders kom je niet terug tegen Feyenoord. Wij doen dat en krijgen ook nog mogelijkheden op meer. We zijn groeiende, maar misschien ben ik de enige die dat ziet. We zijn ergens mee bezig en ik zie dat we hier een goede teamprestatie neerzetten.” Na drie remises moet Ajax de komende weken gaan oogsten tegen FC Volendam, Excelsior, Cambuur en RKC Waalwijk.

Klaassen: ‘Interesseert me niet of het mijn goal was’

Hoewel Ajax in de Kuip lang op achterstand stond en pas halverwege de tweede helft langszij kwam, hield Davy Klaassen een ontevreden gevoel over aan de remise tegen Feyenoord. ,,Ik ben toch wel teleurgesteld. Want ik speel bij Ajax hè.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha Feyenoord nam na ruim een half uur spelen de leiding. ,,We kwamen moeilijk van onze eigen helft af, zonder dat zij veel echte kansen creëerden. In de tweede helft knokten we ons iets beter in de wedstrijd”, aldus Klaassen, die na 70 minuten voor de gelijkmaker tekende. Al kreeg hij daarbij wel hulp van Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer.



,,Het interesseert me niet of het wel of niet mijn goal was. De hoek was moeilijk, er zat effect aan de bal.” Klaassen zette vlak voor de achterlijn zijn hoofd tegen de bal en via het been van Wieffer, die iets voor de doellijn stond, ging de bal erin. ,,Ik wilde ‘m op de goal of voor het doel koppen”, aldus de Ajacied. ,,Het maakt me niet uit hoe die bal erin gaat. Het was prima zo.”

