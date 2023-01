Alfred Schreuder ziet nerveus Ajax na gelijkspel tegen FC Twente: ‘Dat is slecht, voor ons doen’

Alfred Schreuder was niet te spreken over de start van Ajax in de topper tegen FC Twente, die in 0-0 eindigde . Wel was de Ajax-trainer tevreden over hoe zijn ploeg speelde na de rode kaart van Devyne Rensch. ,,Als je het wedstrijdverloop ziet, moet je tevreden zijn..”

In de eerste acht minuten van de wedstrijd raakte Twente twee keer de paal en kreeg het via Ricky van Wolfswinkel nog een grote kans. Schreuder zag daarbij dat zijn ploeg 'nerveus’ begon. ,,Dat is slecht voor ons doen. Zeker in een thuiswedstrijd moeten we veel dominanter zijn. Het is ook onnodig. Twente ruikt dan bloed en krijgt goede kansen", aldus de trainer bij ESPN. Schreuder gaf daarbij aan dat hij de slechte start niet had zien aankomen. ,,We hadden een goede trainingsweek achter de rug met ook de zege in de beker.”

Waar het dan vooral fout ging? ,,In de opbouw werden slordige keuzes gemaakt", legde de coach uit. ,,Als Twente druk zet met 3 spitsen, moeten wij gewoon met 4 verdedigers kunnen opbouwen. Maar we kwamen er niet uit. Bij de rode kaart stonden we tactisch ook niet zoals het hoort.”

Volledig scherm Vlap kopt tegen de paal. © Pro Shots / Ron Jonker

Na de rode prent voor Devyne Rensch in de 35ste minuut wist Twente echter niet veel kansen te creëren. ,,Dat hebben we uitstekend gedaan", zag Schreuder. ,,De tactische discipline was hoog en we hebben zelfs nog een paar goede kansen gecreëerd. We verdedigden goed in de kleine ruimte en voor Twente was het niet makkelijk om tegen de 10 man van ons te spelen. Normaal gesproken is 0-0 te weinig, maar als je het wedstrijdverloop ziet moet je tevreden zijn.”

‘We moeten meer genieten’

Aanvoerder Dusan Tadic liet weten dat in de openingsfase zijn ploeggenoten zich niet aan de afspraken hielden. ,,Met het drukzetten hadden we dit niet afgesproken. We voerden het plan niet uit. We hadden geen controle, waren nerveus aan de bal en maakte stomme en onnodige fouten.”

Ook de Serviër zag dat het na de rode kaart goed was dat Ajax geen tegentreffer incasseerde, maar vond de wedstrijd over het algemeen ‘niet goed genoeg voor Ajax'. ,,We representeren Ajax. Dat betekent dat we moeten genieten van ons voetbal. We hebben een vol stadion met geweldige fans; die moeten we ook een mooie avond geven. Dan komt natuurlijk de rode kaart, dat verandert de wedstrijd. Maar als we de ontspanning in ons spel terug krijgen, komt de kwaliteit vanzelf bovendrijven.”

