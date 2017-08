Alle cijfers en vermoedelijke opstellingen van speelronde 2

Ajax krijgt de laatste weken tik na tik, met de 0-1 nederlaag van donderdag tegen Rosenborg in de play-offs voor de Europa League als meest recente. Tegen FC Groningen moet Ajax het vertrouwen weer terug krijgen. En dat kan, want Ajax is ongeslagen in de laatste 21 thuisduels met FC Groningen in de eredivisie (W19, G2) en kreeg in slechts één van de laatste negen ontmoetingen met de Groningers in de Arena een doelpunt tegen (W9).



Als Ajax weer wil winnen, zal het statistisch gezien nog eens moeten nadenken over de basisplaats van centrale verdediger Matthijs de Ligt. Ajax won slechts drie van de zeven competitieduels met het 18-jarige talent in de basis dit kalenderjaar (G2, V2), terwijl de elf zonder de jongeling allemaal werden gewonnen.



Op basis van de statistieken zal FC Groningen weinig vertrouwen hebben in een goede afloop in Amsterdam. De Groningers hebben nog nooit nooit een officiële wedstrijd in de Amsterdam Arena gewonnen (23 duels in alle competities, waarvan twee gelijk en 21 verloren).