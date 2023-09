Alle drie Keuken Kampioen Divisie-duels op één dag tijdelijk gestaakt, Roda JC koploper na zege bij NAC

Roda, de club van trainer Bas Sibum, heeft na vijf duels twaalf punten, twee meer dan Cambuur en VVV-Venlo, die eerder op de dag wonnen van respectievelijk FC Den Bosch en Telstar. NAC blijft staan op zeven punten.

Enrique Peña Zauner opende al in de vierde minuut de score voor Roda. Maximilian Schmid maakte er zelfs 0-2 van. Roy Kuijpers bracht de spanning terug met de 1-2. Diep in blessuretijd maakte Arjen van der Heide de derde voor de Limburgers.



De wedstrijd werd in de tweede helft nog tijdelijk onderbroken. Nadat er een beker op het veld belandde, moesten de ploegen richting de kleedkamers. Het was al de derde wedstrijd van zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie die tijdelijk werd stilgelegd vanwege het gooien van een beker. Eerder gebeurde dat ook bij de wedstrijden van Telstar en Cambuur.

Cambuur - Den Bosch

Bij het duel tussen Cambuur en FC Den Bosch in Leeuwarden ging het een paar minuten voor rust mis. Nadat Rik Mulders nog in de eerste helft de 2-1 had gemaakt voor Den Bosch, moest scheidsrechter Nick Smit de wedstrijd tijdelijk stilleggen, omdat er een beker richting een speler van de Brabanders was gegooid. De spelers gingen naar binnen, maar keerden na ongeveer een kwartier weer terug om de wedstrijd te hervatten.

Cambuur kwam in eigen huis al vroeg op voorsprong via Remco Balk. Die scoorde in de negende minuut op aangeven van Michael Breij en zeven minuten later opnieuw na een voorzet van Breij. Na ruim een uur spelen maakte Milan Smit vanaf elf meter de 3-1 voor de thuisploeg. Cambuur had de strafschop gekregen omdat doelman Jakub Ojrzynski Balk had neergehaald.



Cambuur heeft tien punten na vijf wedstrijden en is daarmee, in ieder geval voor anderhalf uur, koploper. De Leeuwarders hebben een beter doelsaldo dan VVV-Venlo. FC Den Bosch verzamelde pas drie punten.



Volledig scherm Spelers van Cambuur vieren de 2-0. © Pro Shots / Paul Meima

Telstar - VVV

VVV-Venlo heeft in de absolute slotfase een zege behaald op bezoek bij Telstar, dat een 1-0 voorsprong uit handen gaf en de wedstrijd met tien man moest eindigen na een tweede gele kaart van Mees Kaandorp.



Telstar kwam na een klein kwartier spelen via Jayden Turfkruier nog wel op voorsprong in Noord-Holland. De middenvelder scoorde op het broeierige veld van Telstar zijn eerste treffer in het betaald voetbal.



Volledig scherm De wedstrijd tussen Telstar en VVV-Venlo wordt stilgelegd. © Pro Shots / Sonny Lensen

Na de gelijkmaker van Pepijn Doesburg belandden een aantal voorwerpen op het veld, waarna de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt.



Na de hervatting kwam Telstar met een man minder te staan en ging VVV-Venlo op jacht naar de winnende treffer. Dat lukte uiteindelijk in de vierde minuut van de extra tijd, toen Martijn Berden met zijn goal de Limburgers de overwinning bezorgde.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 1-3 GOAL van Arjen van der Heide! Gele kaart voor Roy Kortsmit Gele kaart voor Roy Kortsmit Gele kaart voor Lennerd Daneels Wedstrijd hervat Na tien minuten verschijnen spelers, staf en arbitrage weer. Het duel gaat hervat worden. Kan NAC in eigen huis nog wat doen aan de achterstand (1-2) tegen Roda JC? Duel tijdelijk gestaakt Vanuit het publiek komt weer een beker het veld op en dat betekent dat de wedstrijd tijdelijk gestaakt wordt. Voor de derde keer vanavond, want het gebeurde ook al bij Telstar - VVV en Cambuur - FC Den Bosch. Maximilian Schmid wordt vervangen door Saydou Bangura Roy Kuijpers wordt vervangen door Boy Kemper Victor Wernersson wordt vervangen door Tom Boere Walid Ould-Chikh wordt vervangen door Orhan Džepar Enrique Peña Zauner wordt vervangen door Lennerd Daneels Sami Ouaissa wordt vervangen door Arjen van der Heide Gele kaart voor Sabir Agougil Martin Koscelnik wordt vervangen door Boyd Lucassen Clint Leemans wordt vervangen door Sabir Agougil Gele kaart voor Walid Ould-Chikh Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Gele kaart voor Boyd Reith

