Alle Jupiler League-wedstrijden afgelast, eredivisie wordt morgen bekeken

Omdat er voor maandag weer code rood is gegeven vanwege de vele sneeuw, is ook de inhaalwedstrijd afgelast. Wanneer de wedstrijd nu gespeeld gaat worden, is nog niet bekend. Ook Jong Ajax - FC Den Bosch en Jong AZ - Cambuur gaan vanavond niet doorgaan.



NEC gaat aan kop in de Jupiler League met 36 punten uit zestien wedstrijden. FC Oss neemt met 23 punten de tiende plaats in. Naast FC Oss - NEC werd vrijdag ook Go Ahead Eagles - Jong PSV afgelast. De wedstrijd tussen Helmond Sport en FC Eindhoven moest na 25 minuten gestaakt worden vanwege het winterweer.



In de eredivisie staat een midweekse speelronde op het programma. Die begint morgen met NAC Breda - FC Twente en PEC Zwolle - AZ. De KNVB bekijkt 's ochtends per wedstrijd of die kan doorgaan. Het is de bedoeling dat dinsdag in de Jupiler League de wedstrijd Go Ahead Eagles - Jong PSV wordt ingehaald. Door de sneeuw moest dit duel vrijdag worden afgelast.