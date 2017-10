Alle kampioenen Oranje Leeuwinnen voortaan als Ridder door het leven

Gehavend PSV vervolgt bekeravontuur bij FC Volendam

15:29 Zonder de aanvallende impulsen van Gastón Pereiro, Jürgen Locadia en Steven Bergwijn neemt PSV het vanavond in het Kras Stadion op tegen FC Volendam, dat hekkensluiter is in de Jupiler League. Het duel om de KNVB-beker vangt aan om 18.30 uur.