Alle Russen weg uit technische staf Vitesse na vertrek Sloetski

Het vertrek van de Berezoetski-broers en secondant Yarovinski lag al in de lijn der verwachtingen. Voor Sloetski eindigde het avontuur bij Vitesse met een smadelijke nederlaag bij Heerenveen (3-2). Louter door de Russische coach was het trio in Arnhem actief. Vitesse neemt de komende dagen de tijd om de staf opnieuw in te vullen. Edward Sturing is de topkandidaat voor het hoofdtrainerschap op interim-basis. Technisch directeur Mohammed Allach gaat niet in op lopende zaken. Zowel hij als algemeen directeur Pascal van Wijk betracht radiostilte.