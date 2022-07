Alle scenario's op een rij: wanneer gaan de Leeuwinnen naar de kwartfinales en wanneer volgt uitschakeling?

De Oranje Leeuwinnen liggen op koers voor de kwartfinales van het EK, maar ook uitschakeling in de groepsfase is nog altijd een optie. Om 18.00 uur gaan de wedstrijden Nederland – Zwitserland en Zweden – Portugal tegelijkertijd van start. Wat zijn de scenario’s?

1. Nederland wint, Zweden wint

Als Oranje én Zweden winnen, dan komt het aan op doelsaldo. Beide landen hebben dan zeven punten. Op dit moment is het doelsaldo min of meer gelijk, +1, waarbij Oranje een doelpunt meer gemaakt heeft en dus bovenaan staat. Mochten zowel de Oranjevrouwen als Zweden aan de winnende hand zijn, zal zonder meer gekeken wat er op het andere veld gebeurt. De groepswinnaar ontloopt namelijk Frankrijk in de kwartfinales en krijgt een wedstrijd tegen het lager aangeschreven België, IJsland of Italië voor de kiezen. Welk land het dan wordt, wordt maandag duidelijk.

2. Nederland wint, Zweden verspeelt punten

Dan is het heel simpel: in dit scenario worden de Leeuwinnen groepswinnaar en ontlopen ze dus Frankrijk. Dan wacht vrijdagavond (21.00 uur) de kwartfinale in Leigh. Wordt Oranje toch tweede in de poule, dan speelt de ploeg van bondscoach Mark Parsons zaterdagavond (21.00 uur) in Rotherham tegen Frankrijk.

3. Nederland speelt gelijk

Een gelijkspel is hoe dan ook voldoende voor kwalificatie voor de kwartfinales. Als Zweden wint, dan wordt Oranje tweede. Als Zweden gelijkspeelt tegen Portugal, dan gaat zowel Oranje als Zweden door en wordt doelsaldo doorslaggevend. Als Zweden een doelpuntrijk gelijkspel neerzet en Oranje niet, kan het op basis van gescoorde doelpunten Oranje voorbij. Als Zweden verliest, is Nederland met een gelijkspel groepswinnaar. In het algemeen geldt dat Nederland met hetzelfde resultaat als Zweden (of beter) groepswinnaar wordt, áls beide landen niet verliezen.

4. Nederland verliest

Dan volgt normaal gesproken uitschakeling. Alleen een nederlaag van Zweden kan dat dan nog voorkomen. Zwitserland gaat dan op basis van onderling resultaat over Oranje heen, want de stand in de groep wordt bij een gelijke stand tussen één of meerdere landen bepaald aan de hand van de volgende criteria, op volgorde van importantie:

1. Resultaat in onderling gespeelde wedstrijden;

2. Doelsaldo in onderling gespeelde wedstrijden;

3. Aantal gemaakte doelpunten in onderlinge wedstrijden;

4. Doelsaldo in alle poulewedstrijden;

5. Aantal gemaakte doelpunten in alle poulewedstrijden;

6. Het laagste aantal strafpunten per team (rode kaart = 3 strafpunten, gele kaart = 1 strafpunt, twee keer geel en dus rood = 3 strafpunten);

7. Hoogste plek op de UEFA-ranking ten tijde van de loting (28 oktober 2021).

Die volgorde kan in een uitzonderlijk geval intensief toegepast worden als Nederland verliest. Als de Leeuwinnen met 1-2 verliezen van Zwitserland en Portugal wint met 2-3 van Zweden hebben alle landen evenveel punten en gaat Portugal door als groepswinnaar op basis van het doelsaldo (7-7). De rest van de landen hebben dan een saldo van 5-5. Dan komt het aan op gele en rode kaarten en als ook dát gelijk is, meldt Zweden zich als nummer 2 van de FIFA-wereldranglijst in de kwartfinales.

Maar ook als Nederland én Zweden verliezen, kan het nog zo zijn dat het doelsaldo in het voordeel van Oranje uitpakt en dat we het Nederlands Elftal terugzien in de kwartfinales. De ploeg van Parsons kan die pittige rekensom voorkomen door minimaal een punt te pakken tegen Zwitserland, want dan is de groepsfase sowieso niet het eindstation.