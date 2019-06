Alle spelers Nations League al maanden uitgebreid gecontroleerd op doping

Van internationals van Nederland, Engeland, Portugal en Zwitserland zijn door de antidopingbureaus van de betreffende landen dit jaar in totaal 169 dopingstalen afgenomen, deels na wedstrijden deels buiten competitie. In geen van de gevallen was er sprake van een positieve test, meldt de Europese voetbalunie. Deze week zijn nog eens twintig spelers getest na aankomst in Portugal, waar het toernooi woensdagavond begint met een duel tussen het gastland en Zwitserland. Morgen volgt de andere halve finale tussen Oranje en Engeland.

De UEFA is een samenwerking aangegaan met de nationale antidopingbureaus van de vier deelnemende landen. Die houdt ook in dat er van de betroffen spelers biologische paspoorten worden aangemaakt zoals die in tal van sporten al bestaan. ‘’Een goede zaak dat de UEFA zich zo uitdrukkelijk geconformeerd heeft en niet zelf het wiel nog eens wil uitvinden’', vindt Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit. ‘’Gezien de status van de sport hoort een biologisch paspoort daar gewoon bij. Die is er nog niet in de top van het voetbal. De UEFA legt daar nu de basis voor, in ieder geval voor de top van het Europese voetbal.’'