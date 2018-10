Alleen Blind, Van de Beek en Schöne in actie tegen Eagles

Inkijkje in VAR-discussie ‘Bjorn, Danny hier! Ik zit op een rode kaart’

20:00 De KNVB heeft vanavond op Twitter een fraai inkijkje gegeven in de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter. In het filmpje wordt arbiter Bjorn Kuipers in de Klassieker teruggefloten door Video Assistent Referee Danny Makkelie na de gele kaart voor Feyenoorder Jeremiah St. Juste.