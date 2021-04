Alleen medische keuring scheidt Drommel nog van PSV

De geplande transfer lekte begin vorige maand al uit. Drommel zelf bevestigde in maart dat hij met PSV een persoonlijk akkoord had bereikt over een overgang. De clubs waren er verrassend genoeg nog niet uit en eventjes lonkte een transfersoap. Tussen PSV en FC Twente ging het op en neer en ontstond ogenschijnlijk een spel van loven en bieden. PSV wilde van Joël Drommel geen man van zes miljoen maken en dat wordt hij ook niet. Zelf vond hij dat bedrag ook aan de hoge kant. Zijn transferprijs komt nu in de richting van 3,5 miljoen euro, met een uitloop via een aantal variabele vergoedingen.

Mvogo

PSV ziet in Drommel een toekomstig international en denkt met hem een nieuwe nummer 1 voor de komende jaren te hebben gevonden. Huidig goalie Yvon Mvogo maakte dit seizoen geen hele slechte indruk, maar PSV was niet helemaal tevreden over de Zwitser en denkt zich met Drommel te gaan verbeteren. Mogelijk keert Mvogo komend seizoen terug naar RB Leipzig, dat zijn tweejarige huurovereenkomst na een jaar kan beëindigen.

Zeker lijkt dat nog niet, omdat PSV hem niet per se kwijt hoeft. Of Mvogo zelf wil blijven als Drommel aansluit, is onduidelijk. Gisteren werd al duidelijk dat PSV en FC Twente een stuk dichter bij een akkoord waren gekomen.

De 1,92 meter lange Drommel maakte in de zomer van 2014 de overstap van IJsselmeervogels naar FC Twente. Hij keepte tot op heden 131 wedstrijden in de hoofdmacht van de club uit Enschede en kreeg daarin 198 tegentreffers te verwerken. Drommel werd dit seizoen 40 keer geklopt in 29 wedstrijden. FC Twente begon goed aan het seizoen, maar won in 2021 alleen nog maar bij FC Emmen en Vitesse. De laatste thuiszege dateert van 31 oktober tegen PEC Zwolle.

