Alles of niets voor Feyenoord en PSV, AZ heeft genoeg aan punt

Ongeslagen AZ heeft aan een punt genoeg

Voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 kan AZ zich plaatsen voor de knockoutfase van een Europees toernooi. Dat gebeurt al wanneer de ploeg van Arne Slot minimaal een punt pakt tegen Partizan. Kijken we iets verder, is er zelfs nog een ander doel voor de Alkmaarders: groepswinst. Met een achterstand van slechts twee punten op koploper Manchester United is er nog van alles mogelijk. Zeker met een onderlinge confrontatie op Old Trafford, over twee weken, in het achterhoofd.



Het zou AZ in ieder geval niet slecht uitkomen als United eerder op de dag punten laat liggen bij Astana, al is die kans niet bijster groot. In Nur-Sultan, twee weken geleden, verpletterde AZ de Kazachen namelijk met 0-5.



Groep L

1. Manchester United 4-10 (5-0)

2. AZ 4-8 (13-2)

3. Partizan 4-4 (4-7)

4. Astana 4-0 (1-14)



Programma vandaag:

• Astana - Man United (16.50 uur)

• AZ - Partizan (18.55 uur)

Volledig scherm AZ traint ter voorbereiding op het Europa League-treffen met Partizan in het stadion van ADO Den Haag, waar vanavond ook de wedstrijd wordt gespeeld. Voorop aanvoerder Teun Koopmeiners. © ANP

Overwinning op oude liefde cruciaal voor Advocaat

Het gebeurt in deze fase van het toernooi niet vaak dat alle ploegen nog kans maken op de volgende ronde. Maar zie groep G, waar werkelijk alles nog open ligt. Cruciaal voor Feyenoord is in ieder geval een zege op Rangers, de ploeg waar Feyenoord-trainer Dick Advocaat van 1998 tot 2002 werkzaam was. Aan een gelijkspel hebben de Rotterdammers mede vanwege het onderlinge resultaat niet veel. Een nederlaag zou al helemaal slecht uitkomen, want met een overwinning van Young Boys op het andere veld is het Europese avontuur dan al over.



Wint Feyenoord, dan komt het sowieso op een gedeelde tweede plaats terecht. Met een uitduel met Porto nog voor de boeg wordt het niet makkelijk, maar met twee overwinningen is de kans reëel dat de de Rotterdammers op 16 december in de koker zitten bij de loting.



Groep G

1. Young Boys 4-7 (6-4)

2. Rangers 4-7 (5-3)

3. Feyenoord 4-4 (3-4)

4. Porto 4-4 (3-4)



Programma vandaag:

• Feyenoord - Rangers (18.55 uur)

• Young Boys - Porto (18.55 uur)

Bekijk hieronder de persconferentie van Feyenoord, waar Dick Advocaat en Eric Botteghin vooruit kijken naar het duel met Rangers

PSV heeft overwinning nodig in Lissabon

Drie punten pakken in Lissabon is pure noodzaak voor PSV. Met een gelijkspel schiet de ploeg van Mark van Bommel niet veel op en een nederlaag kan helemaal rampzalige gevolgen hebben. Gaan de Eindhovenaren onderuit tegen Sporting en wint LASK Linz bij Rosenborg, dan zit het Europese avontuur er na vanavond al op. Sporting is in dat geval qua punten niet meer te achterhalen, terwijl de onderlinge balans met LASK Linz (4-1) in het voordeel van de Oostenrijkers is. Ook een gelijkspel zou voor PSV niet ideaal zijn, want dan ligt een salonremise tussen Sporting en LASK Linz in het laatste groepsduel op de loer.

Maar een is ook een positieve noot: PSV heeft het allemaal in eigen hand. Met een overwinning in Portugal zetten de Eindhovenaren zichzelf op matchpoint. In het Philips Stadion kan het over twee weken dan worden ‘afgemaakt’ tegen Rosenborg.



Groep D

1. Sporting 4-9 (7-4)

2. LASK Linz 4-7 (6-3)

3. PSV 4-7 (8-7)

4. Rosenborg 4-0 (1-8)



Programma vandaag:

• Sporting - PSV (21.00 uur)

• Rosenborg - LASK Linz (21.00 uur)