Alles wat je moet weten over Nederland-Bosnië

Oranje neemt het vanavond voor de Nations League om zes uur op tegen Bosnië en Herzegovina. Om nog hoop te houden voor kwalificatie van de Final Four is een winst haast noodzakelijk. Maar winnen en Oranje gaan onderFrank de Boer nog niet samen.

Een voordeel dat Oranje vanavond in de Johan Cruijff Arena heeft is dat het de tegenstander al kent. Bosnië was ook de tegenstander bij het Nations League-debuut van De Boer op 11 oktober. Dat duel was de eerste confrontatie ooit tussen de twee voetbalnaties en eindigde toen in 0-0.

Oranje staat na vier speelronden op de derde plaats in groep 1 van de A-divisie met 5 punten. Koploper Polen heeft 7 punten, gevolgd door Italië met 6. Bosnië is vierde en laatste met 2 punten. Italië en Polen nemen het zondag tegen elkaar op. Woensdag is de laatste speelronde met Polen tegen Nederland, en Bosnië en Herzegovina tegen Italië.

Nederland treft met Bosnië een land dat ook niet in vorm is. Het team dat op de 51ste plek staat op de FIFA-ranking, won slechts een van zijn laatste negen wedstrijden en heeft de laatste drie interlands nul keer gescoord. Als Bosnië niet wint degradeert het uit groep A van de Nations League. Nederland is ook niet goed bezig. Na de winst op Polen begin september is er al vijf keer niet gewonnen.

Oranje heeft vanavond een groot voordeel en dat is dat recordinternational en topscorer Edin Dzeko er bij Bosnië niet bij is. De spits van AS Roma, die in het eerste duel lastig te bespelen was, testte positief op het coronavirus en ontbreekt. Miralem Pjanic, ploeggenoot van Frenkie de Jong bij Barcelona, is er wel bij.

Het is voor Nederland te hopen dat Memphis Depay het weer eens op zijn heupen heeft. De verwachte linksbuiten van vanavond heeft al zes interlands niet gescoord en gaf hierin maar een assist. In zijn laatste 23 wedstrijden ging het hem beter af: Hierin was Depay goed voor elf goals en twaalf assist.

Ook Berghuis aast op ene goaltje; hij scoorde in zijn negentien interlands nog niet voor Nederland. De enige aanvaller in de geschiedenis van Oranje die niet wist te scoren in zijn eerste twintig interlands was Frank Wels (wel na 21 wedstrijden).

Als Bosnië vanavond een resultaat weet te behalen komt het in een zeldzaam rijtje terecht. Bosnië kan zich bij Egypte aansluiten als land waarvan Nederland niet van heeft gewonnen met meer dan een wedstrijd gespeeld. Oranje verloor tweemaal van de Egyptenaren en speelde eenmaal gelijk.

Volledig scherm Memphis Depay wacht al zes interlands op een doelpunt. © AFP