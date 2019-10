Alles wat je moet weten over Nederland - Rusland

LeeuwinnenDe Leeuwinnen spelen vanavond in Eindhoven tegen Rusland hun vierde duel in de EK-kwalificatie. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, waar Oranje op jacht gaat naar de vierde overwinning op rij. Een vooruitblik in cijfers.

14

In de vorige drie wedstrijden van de EK-kwalificatie kwamen de Leeuwinnen al tot veertien treffers. De helft van die productie kwam eind augustus tot stand in Estland, waar Oranje met 7-0 zegevierde. Daarna werd begin september in Heerenveen met 3-0 gewonnen van Turkije. Afgelopen vrijdag in Slovenië incasseerde Oranje twee tegentreffers, maar deed het met een 4-2 overwinning wel wat het moest doen. Voorlopig staan de Leeuwinnen dan ook fier aan kop in groep A. Rusland staat tweede met zes punten, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld. Bovendien kregen de Russen tot nu toe nog geen goal tegen. Zaak dus voor Oranje om daar vanavond verandering in te brengen.

6

De Leeuwinnen speelden zes keer eerder tegen Rusland. Van die ontmoetingen werden er vier gewonnen, één verloren en één gelijkgespeeld. De meest recente confrontatie was een oefeninterland in januari 2017, die Oranje met 4-0 won. Vivianne Miedema was toen goed voor drie treffers.

40

Mochten de Leeuwinnen vanavond Rusland verslaan, is dat de 40ste zege voor Sarina Wiegman sinds haar aanstelling als bondscoach begin 2017. Onder leiding van Wiegman verloor Oranje acht keer, met als meest recente nederlaag de WK-finale tegen de Verenigde Staten. Haar grootste zege beleefde Wiegman als interim-bondscoach, toen ze in september 2015 op de bank zat bij een vriendschappelijke 8-0 overwinning op Wit-Rusland.

Volledig scherm Sarina Wiegman afgelopen vrijdag tijdens de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd in Slovenië (2-4). © BSR Agency

100

Daniëlle van de Donk speelt vanavond mogelijk haar honderdste interland, nota bene in het stadion van haar favoriete club PSV. ,,Als dat gaat gebeuren, dan is dat geweldig en het kan eigenlijk niet beter dan in Eindhoven’’, vertelde Van de Donk, die zelf ook drie jaar bij PSV speelde, gisteren al. Met 100 interlands komt de 28-jarige middenvelder van Arsenal in de buurt van de top 10 recordinternationals. Nummer 10 op dit moment? Bondscoach Sarina Wiegman met 104 interlands. Sherida Spitse is nog altijd recordhouder met 172 caps, ook de nog actieve Loes Geurts (123) en Lieke Martens (110) staan in de top 10.

Volledig scherm Daniëlle van de Donk. © BSR Agency

Naast Van de Donk worden Sari van Veenendaal en Lineth Beerensteyn vanavond ook in de bloemen gezet. Van Veenendaal werd eind vorige maand door de FIFA uitgeroepen tot beste keeper van de wereld, Beerensteyn speelde vrijdag tegen Slovenië haar vijftigste interland.

64

Ze is pas 23, maar mogelijk breidt Vivianne Miedema haar recordaantal doelpunten vanavond verder uit. Tijdens het afgelopen WK ging ze in het duel met Kameroen Manon Melis (59 goals) voorbij en dat vierde de spits met een koprol op het veld, zoals afgesproken met haar broertje. Inmiddels staat de teller op 64 treffers, na haar goal tegen Slovenië van afgelopen vrijdag. Miedema rijgt de records sowieso aaneen in het shirt van Oranje. Dit kalenderjaar maakte ze tot nu toe elf goals in zestien interlands. Slechts tweemaal eerder scoorde iemand ten minste elf keer in één jaar voor de Leeuwinnen en beide gevallen was dat Miedema zelf. In 2017, inclusief het EK in eigen land, was ze zelfs twintig keer trefzeker. In 2014 scoorde ze ook al elf keer.

Volledig scherm Vivianne Miedema viert haar goal tegen Italië, op het WK afgelopen zomer. © BSR Agency