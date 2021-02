Alleskunner Ten Hag zet zichzelf weer eens in de etalage

Door Johan Inan



Door een indrukwekkende triomftocht langs elf haltes over drie verschillende wegen, kan Ajax in een week tijd naast het achtstefinaleticket in de Europa League ook de landstitel en een plek in de beker­finale veiligstellen. Kampioen? In praktijk natuurlijk nog niet, maar met een zege in Eindhoven wordt het verschil naar twaalf verliespunten getild.