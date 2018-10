Almere City laat zege glippen in Volendam, weer tik voor NEC

Almere City heeft zijn leidende positie in de Keuken Kampioen Divisie met één puntje verstevigd. De koploper kwam in en tegen Volendam tot 2-2, maar doordat de directe concurrentie (FC Twente, Go Ahead Eagles en Sparta) niet in actie kwam leidt Almere in elk geval tot zondag met drie punten op voornoemd trio.