Almere City speelt volgend seizoen op echt gras

De huidige kunstgrasmat ligt er sinds medio 2016. Almere City speelt sinds 2005 op een kunstgrasveld.



Kunstgras stond afgelopen jaar ter discussie omdat de rubberkorrels mogelijk toch gezondheidseffecten zou hebben.



In augustus kwam het AD met een pamflet tegen kunstgras in de eredivisie. Honderd kopstukken - bondscoaches, oud-spelers, trainers, internationals, aanvoerders - schaarden zich achter de oproep aan alle clubs, de Eredivisie CV en de KNVB. De KNVB onderzoekt momenteel of het haalbaar is alle profclubs weer op de oorspronkelijke ondergrond te laten spelen.



Momenteel spelen zeven clubs in de eredivisie hun thuisduels op kunstgras: Heracles, Sparta, PEC Zwolle, VVV, Roda JC, ADO Den Haag en Excelsior. In de eerste divisie zijn dat er veertien. Als eerste club in de Jupiler League stapt Almere City dus af van de nepkorrels.