Almere City stapje dichter bij eredivisie

Na de ruime overwinning in Maastricht van dinsdag (1-3), leek de return in eigen huis een formaliteit voor Almere. Niets bleek minder waar in het Yanmar Stadion. Al na 7 minuten opende Christophe Janssens namens de bezoekers de score. Op slag van rust trok Silverster van der Water de stand gelijk.



Vlak na rust was het opnieuw MVV wat op voorsprong kwam dankzij Jonathan Okita. In de 77ste minuut kwam de thuisploeg weer langszij dankzij Sherjill MacDonald. Daarna was het verzet van MVV gebroken en kon MacDonald tekenen voor zijn tweede van de avond.



De weg naar de eredivisie is nog lang voor Almere City. In de halve finales wacht hoogstwaarschijnlijk volgende week Roda JC. Daarna volgen wellicht de finales op 17 en 20 mei.