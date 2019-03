Almere City stuurt trainer Michele Santoni weg

Santoni was bezig aan zijn eerste jaar bij Almere City FC, waarmee hij dit seizoen zelfs een tijdje bovenaan stond in de Keuken Kampioen Divisie. De club neemt nu de tiende plaats in.

,,Wij willen Michele bedanken voor zijn onvoorwaardelijke inzet en professionaliteit'', zegt technisch directeur Robert Maaskant.



Ole Tobiasen, de assistent van Santoni, heeft voorlopig de leiding over het eerste elftal. Maaskant gaat ondertussen op zoek naar een opvolger van Santoni, die voor het eerst als hoofdtrainer werkte. De Italiaan was eerder videoanalist bij Ajax en Internazionale en werkte als assistent bij HFC Haarlem en diverse clubs in Italië.