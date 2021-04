Almere morst ondanks goal in 95ste minuut dure punten in strijd om promotie

Telstar, waarvoor het seizoen na de reguliere competitie vrijwel zeker voorbij is, was na een kwartier spelen door Glynor Plet op voorsprong gekomen. Voor de 34-jarige spits was het al zijn achttiende treffer van het seizoen.

Doelpuntrijke Limburgse derby

Roda JC won in Maastricht een aantrekkelijke Limburgse derby van MVV. Het doelpuntenfestival in de Geusselt eindigde in 2-4, in het voordeel van de formatie van coach Jurgen Streppel. In de openingsfase had de thuisclub nog met 2-0 voorgestaan. Roda houdt kans zich te plaatsen voor de play-offs om promotie.