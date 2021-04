Als Davy Pröpper terugkomt bij PSV kan er behoorlijk wat verschuiven in de selectie

PSV wil Davy Pröpper terughalen naar Eindhoven

7:09 Bij PSV is Davy Pröpper serieus in beeld als een van de belangrijkste versterkingen voor de komende zomer. De 29-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion speelde tussen 2015 en 2017 al voor de Eindhovense club en pakte met PSV eenmaal de landstitel (in 2016).