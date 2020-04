‘Als de BBC een gesprek wil met Henk de Jong, dan is er iets bijzonders aan de hand’

Door Sander de Vries



Toeval of niet: zowel voor Henk de Jong als Ard de Graaf bood tuinieren zaterdag enige afleiding. ,,Ik liep zojuist met oortjes in te bellen achter de grasmaaier”, zegt de algemeen directeur van Cambuur. De Jong vult aan: ,,Weet je wat het is? Je moet soms even wat anders aan de kop hebben. Anders word je helemaal gek.”

Een dag na de onheilstijding van de KNVB likt Cambuur de wonden, na een van de meest bewogen dagen uit de clubgeschiedenis. Cambuur, al maandenlang op ramkoers liggend voor de eredivisie, werd gisteren met De Graafschap en FC Utrecht de grootste verliezer van de omstreden conference call. Of de eerste emoties inmiddels zijn gezakt in Leeuwarden? ,,Nou”, antwoordt De Graaf minzaam. ,,Het onbegrip is eigenlijk alleen maar groter geworden.”

Twaalf advocatenkantoren

Toch geeft Cambuur de hoop op de eredivisie nog niet op. Integendeel. Twaalf advocatenkantoren hebben zich al voor juridische steun bij De Graaf gemeld, compleet met uitgewerkte plannen en doorwrochte analyses. Hun gezamenlijke boodschap: Cambuur is kansrijk in een kort geding.

Dat zit zo. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, stelde afgelopen week tegenover deze site: clubs hebben alleen kans in de rechtbank, wanneer een rechter het idee heeft dat het besluitvormingsproces niet goed is doorlopen. Juist daar klampt Cambuur zich momenteel aan vast. Want ja, er zijn immers nogal wat gaten te schieten in het besluitvormingsproces van de KNVB.

Juridische haakjes

Neem alleen het feit dat clubs niet wisten dat neutrale stemmen meetelden voor het draagvlak bij promotie en degradatie. ,,De manier waarop het allemaal is gegaan, dat is natuurlijk de knulligheid ten top van de KNVB”, zegt De Graaf. ,,Zoals er ook overduidelijk met twee maten wordt gemeten. Bij Ajax telt het doelsaldo voor het toewijzen van een Champions League-ticket omdat er al 75 procent van de competitie is gespeeld. Bij ons wordt de competitie nietig verklaard omdat er pas 75 procent is gespeeld. Een kind kan zien dat hier juridische haakjes zijn te vinden. Wij hebben onze eerste acties uitgezet. Na het weekeinde komen we daarop terug.”

,,Maar de kans dat we het juridisch verder uitwerken is heel groot”, vervolgt De Graaf. ,,Ik vind dat we die verplichting ook hebben naar onze supporters, sponsoren en medewerkers bij de club. Het onrecht dat ons is aangedaan, mag je simpelweg niet lijdzaam toestaan.” Mogelijk trekt Cambuur op juridisch gebied samen op met De Graafschap. Beide clubs hebben logischerwijs contact over hun situaties, al wil De Graaf nog niet vooruitlopen op een gezamenlijke rechtszaak tegen de KNVB.

Kwalijk

Henk de Jong hoopt nog op een andere oplossing. ,,De UEFA zegt: besluit op basis van sportiviteit”, aldus de Friese trainer. ,,Dat heeft de KNVB niet gedaan en dat neem ik ze kwalijk. Maar ik hoop dat de sportmensen bij de KNVB nu opstaan en zeggen: ‘Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, dit hebben jullie niet goed gedaan’. Volgens mij weten ze dat zelf nu ook wel, want het hele land is tegen die mannen. Kijk, onder druk kan iedereen fouten maken. Maar herstel ze dan gewoon. Begin het seizoen straks met 20 eredivisieclubs. Dan hoef je niet eens naar de rechter.”

Ondertussen maakt De Jong in rap tempo naam over de grens. Zijn uitspraak dat de beslissing van de KNVB ‘de grootste schande uit de Nederlandse sportgeschiedenis’ was, ging vrijdagavond viraal. ,,Morgen geef ik een interview aan de BBC”, zegt De Jong. ,,Laten we eerlijk zijn hè. Als de BBC een gesprek wil met Henk de Jong, dan is er wel iets heel bijzonders aan de hand.”