‘Als het belangrijk wordt heeft Ajax thuis altijd iets extra’s’

AFSCHEID PEC-doel­man Diederik Boer (38) sluit loopbaan na achttien jaar af

27 maart Doelman Diederik Boer stopt na het seizoen met voetballen. De goalie uit Emmeloord is in goed overleg met PEC Zwolle tot die beslissing gekomen. Boer krijgt komend seizoen een nader in te vullen functie binnen de club.