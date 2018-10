‘Als ik de oven inga, blijft er een paar kilo ijzer over’

Ten Hag: Iedereen heel gebleven, snel naar huis

20 oktober Trainer Erik ten Hag van Ajax had na de afgetekende zege in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-4) weinig tot niets te klagen. Toch wilde hij nog wel één kritisch puntje kwijt. ,,We hadden meer doelpunten moeten maken. Het doelsaldo kan nog wel eens een factor worden. Dan moet je op doelpunten blijven jagen, zeker als je binnen een uur al met 4-0 leidt.’’