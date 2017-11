Als Zweden wint, moet Zlatan mee naar WK

Er keken donderdagavond meer mensen naar Chantal Blijft Slapen en Gordon Gaat Trouwen... Maar Met Wie? dan naar het oefenpotje Schotland - Nederland. Mensen willen worden vermaakt, een beetje lachen, nou daar heb je bij Chantal en Gordon wél kans op. Ik keek naar Oranje omdat het mijn werk is. Ik schoot wel een paar keer in de lach, gewoon omdat het spel zo potsierlijk was: deze Schotland - Nederland deed me denken aan een willekeurige vrouwenvoetbalstrijd uit 1972.

Bloeddorstig

Ik was benieuwd wat de kijkcijfers van de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd Ivoorkust - Marokko zouden worden, maar het duel van zaterdagavond bleek nergens te zien. Jammer, er zat een behoorlijk Nederlands tintje aan. Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, de broers Nordin en Sofyan Amrabat, of we nou willen of niet, met deze succesvolle jongens moeten we het komende zomer doen op tv. Sterker nog, we moeten die gasten dankbaar zijn dat ze onze verschraalde eredivisie straks op het allerhoogste niveau representeren. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van de Belgen Dries Mertens, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in Rusland. Hun wortels liggen in Apeldoorn, Utrecht, Amsterdam en Waalwijk.