‘Alsjeblieft, laat Kökcü staan’

Door Mikos Gouka



Algemeen directeur Jan de Jong laat geen mogelijkheid onbenut om aan te geven dat Feyenoord weer vol wil inzetten op de eigen jeugd. In Arnhem tegen Vitesse stonden er drie zelf opgeleide spelers in de basiself. Robin van Persie, die bezig is aan zijn afscheidstournee, Jordy Clasie die eigendom is van Southampton en de 18-jarige Orkun Kökcü, die als groeibriljant kan worden gezien.



,,Hij liet zien dat hij het verdient om de laatste twee maanden van de competitie heel veel te spelen’’, zegt voormalig speler John de Wolf. ,,Ik snap het als Giovanni van Bronckhorst helemaal niet bezig is met de toekomst van Feyenoord. Hij wil de derde plek veiligstellen. Maar met Kökcü op het veld wordt Feyenoord bepaald niet minder.’’