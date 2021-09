Altijd dezelfde spelers bij Feyenoord, kan dat eigenlijk wel?

Door Mikos Gouka



De derde wedstrijd in precies een week tijd, bij veel clubs is het een beladen item. Feyenoord moest zondag tegen PSV (0-4), volgens trainer Arne Slot, ‘ongelooflijk veel lopen’ en ook woensdag tegen Heerenveen (3-1) had hij op dat vlak helemaal niets te klagen. ,,Ik vond het tegen die ploeg zelfs indrukwekkend. Ze hebben echt negentig minuten geprobeerd Heerenveen af te jagen,’’ zegt Slot.



Maar kan een ploeg dat blijven opbrengen, in ogenschouw genomen dat Feyenoord vrijwel voortdurend met dezelfde spelers aan de aftrap staat. Gaat het ook vanavond tegen NEC goed? Tegen PSV speelde Fredrik Aursnes in plaats van Bryan Linssen en tegen Heerenveen was dat precies andersom. De wissels variëren tot op heden ook niet veel. Lutsharel Geertruida, Cyriel Dessers en soms Ramon Hendriks, dat is het vaak wel aan Rotterdamse kant. Tegen NEC ontbreekt de geblesseerde Marcus Pedersen, zijn vervanger is Lutsharel Geertruida.