Altijd weer hetzelfde liedje bij Feyenoord: ‘Dit zou je zorgwekkend kunnen noemen, ja’

Na een monsterrit vanuit Minsk nu de Nederland­se hitte, IJslander Willum Willumsson beleeft bijzondere entree bij GA Eagles

Het duurde even voordat de nieuwe middenvelder van Go Ahead Eagles, Willum Thor Willumsson, in Deventer was. Na een lange reis maakte de 23-jarige IJslander deze week zijn eerste minuten. ,,Kan overal wel uit de voeten.’’

21 juli