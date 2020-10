Amateurclubs dreigen uit KNVB-bekertoernooi te worden gezet

Het verbod op trainen in teamverband voor alle amateursporters geldt voor vier weken. Bij verlenging van die maatregel is het bekertoernooi voor de amateurs voorbij. In dat geval gaan de profclubs waar ze tegen zouden spelen automatisch door naar de volgende ronde. Over een mogelijke financiële compensatie voor de amateurs is nog niet gesproken, aldus een woordvoerder van de KNVB.