Amateurs AFC stunten ook tegen TOP Oss

Kozakken Boys zorgt voor sensatie tegen Almere City

22:02 Kozakken Boys heeft in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi voor een sensatie gezorgd door Almere City, een topploeg uit de Keuken Kampioen Divisie, uit te schakelen. In Werkendam won de ploeg met 2-1. Ahmed el Azzouti was met twee goals de held van Kozakken Boys.