Amateurs AFC vernederen profs van Telstar in de beker

Vanaf de start liet de thuisploeg zien geen angst te hebben. Dat resulteerde binnen het kwartier al in de openingstreffer van Fouad Belarbi. Maar het was pas de tweede helft toen AFC echt de smaak te pakken kreeg. In een strekking van 25 minuten tijd werd er liefst vier keer gescoord. Tot overmaat van ramp eindigde Telstar ook nog met tien man, toen Toine van Huizen in de slotfase rood kreeg.



De 5-0 is tevens een evenaring van de grootste overwinning van een amateurclub tegen een profteam. Twee keer eerder was het verschil vijf goals. De laatste keer dateert uit het seizoen 2012/2013, toen ADO'20 met 6-1 van FC Eindhoven won.