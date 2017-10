Ambrose beleeft 'moeilijke momenten' zonder goals

Thierry Ambrose begrijpt de kritiek op het gebrek aan doelpunten. Inclusief een bekerduel is de aanvalsleider van NAC acht wedstrijden zonder treffer. Van de laatste tien Bredase goals is er niet een van hem afkomstig.

Ambrose is niet blind voor het commentaar van de fans en steekt de hand in eigen boezem. ,,Twee goals is te weinig, dat vind ik ook", zegt de nummer 9. ,,Ik ga er niet over liegen: het zijn moeilijke momenten. Ik moet sterk zijn en in mezelf blijven geloven. Maar ik heb ook hulp van mijn teamgenoten nodig."

De spits krijgt in ieder geval bijval van Jose Angeliño. De vleugelverdediger is degene die hem het best van iedereen kent bij NAC. De Spanjaard speelde twee jaar met Ambrose in het beloftenteam van Manchester City en trekt privé veel met hem op.

,,Het is echt niet alleen zijn schuld dat we niet scoren", zegt Angeliño. ,,Als ik naar mezelf kijk, geef ik nog te vaak een bal waar hij niks mee kan. Thierry vraagt om meer voorzetten in de zestien. Wij moeten hem beter bedienen. Hij komt op mij niet terneergeslagen over, hij is nog steeds dezelfde vrolijke jongen die hij altijd is."