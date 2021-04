Amerikaanse kandidaat-koper FC Den Bosch praat ook met eigenaar ADO Den Haag over eventuele overname

Video Cambuur maakt 100ste goal van het seizoen en is officieus eredivisio­nist

22:17 Cambuur is terug in de eredivisie. En nu écht. Vanavond won de ploeg van Henk de Jong in Leeuwarden met 4-1 van Helmond Sport, mede door twee goals van topschutter Robert Mühren. Daarmee zijn de Friezen alleen in theorie nog in te halen door nummer drie Almere City, dat dan ook nog eens 42 doelpunten moet goedmaken. Niemand twijfelt er dus nog aan dat Cambuur volgend seizoen eindelijk in de eredivisie speelt. En dat wilden ze weten in Leeuwarden, de stad waar het ‘nieuwjaar’ ondanks de corona-perikelen uitbundig werd gevierd buiten het stadion.