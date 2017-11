Amrabat kan zichzelf wel voor z'n kop slaan

Amrabat ging de fout in toen hij de bal door het midden probeerde uit te verdedigen, net zoals hij onlangs tegen Ajax ook al deed. ,,Ik wilde de bal snel weghalen, want ik wist dat ik in m'n eigen 'zestien' stond. Ik raakte de bal echter maar half en schoot precies in de voeten van een tegenstander. Hij maakte het goed af. Dat is de Champions League, daarin wordt elke fout dodelijk afgestraft. Dit is voor mij al de tweede keer, ik kan mezelf wel voor m'n kop slaan. Dit mag gewoon niet.''



Over zijn keuze tussen Marokko en Oranje wilde Amrabat weinig kwijt. ,,Het was heel moeilijk, ik heb op gevoel gekozen. Dat heb ik bondscoach Dick Advocaat persoonlijk laten weten, hij vond het jammer. Maar dit is niet het moment om het daar over te hebben.''