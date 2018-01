Amrabat onder de indruk van Van Persie: 'Wil veel van hem leren'

,,Je ziet meteen dat het een hele grote speler is", vertelt middenvelder Sofyan Amrabat bij de NOS. "Alles klopt: aannames, inspeelpasses, basistechniek. Hij is duidelijk een topspeler."

Volgens Amrabat heeft Van Persie allerminst last van sterallures. ,,Hij gedraagt zich niet als een wereldster, hij is gewoon een normale jongen waar ik nog heel van kan leren."

Ook verdediger Sven van Beek was meteen lovend over Van Persie. ,,De eerste aanname is altijd goed. Zo ligt de bal meteen klaar voor het vervolg. Hij was een held voor mij. Ik herinner mij vooral de goal tegen Spanje op het WK, toen vloog hij over het veld en stond ik keihard te juichen. Van Persie heeft hele mooie dingen gedaan voor het Nederlandse voetbal."