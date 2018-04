Amrabat voelt zich ijzersterk, maar basisplek in finale is utopie

Door Mikos Gouka



Amrabat oogde superfit en maakte bovendien zijn eerste doelpunt in de eredivisie. ,,De laatste wedstrijd die ik in de basis mocht beginnen was PSV-thuis voor de competitie", zegt Amrabat. Dat was op 24 februari. In de tussentijd speelde de aankoop van FC Utrecht een paar nietszeggende potjes in het tweede elftal, meestal op maandagmiddag voor een leeg stadion.



,,Het is moeilijk om met dergelijke potjes echt wedstrijdfit te blijven", zegt Amrabat. ,,Daarom heb ik heel veel extra trainingen afgewerkt. Met de fysieke trainer Arno Philips. Dat waren serieuze inspanningen. Ik voelde me tegen Willem II dan ook fit. Na de winterstop is het moeilijk voor mij. We spelen minder wedstrijden en de trainer is meer gaan toewerken naar een vast elftal. Ik moet wachten op een nieuwe kans."