Andre Onana ondanks gebrek aan speeltijd door Kameroen opgeroepen voor Afrika Cup

De schorsing van Onana liep begin november na negen maanden af. De doelman maakte een kleine twee weken later al zijn rentree in de nationale ploeg tijdens een duel met Malawi. De Afrika Cup begint op 9 januari. De finale staat voor 6 februari op het programma. Kameroen is gastheer van het evenement dat met een jaar werd uitgesteld vanwege corona .

De komende editie van de Afrika Cup wordt bedreigd door de omikronvariant van het coronavirus. Maar voorzitter Patrice Motsepe van de Afrikaanse voetbalbond CAF liet dinsdag nog weten dat het toernooi doorgaat. ,,Ik ga op 9 januari naar de openingswedstrijd tussen Kameroen en Burkina Faso kijken”, stelde hij. ,,En ik zal er op 6 februari ook bij de finale bij zijn. De omikronvariant is voor ons een enorme uitdaging. Maar we liggen op schema.”

Ajax is Sébastien Haller, uitkomend voor Ivoorkust, waarschijnlijk ook kwijt tijdens de Afrika Cup. Trainer Erik ten Hag verwacht niet dat Noussair Mazraoui wordt opgeroepen. De rechtsback heeft net als Hakim Ziyech problemen met de bondscoach van Marokko. Ajax hervat op 16 januari de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Een week later is PSV de tegenstander in Eindhoven.