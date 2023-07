Andries Jonker laat doelpuntenmachine Fenna Kalma thuis voor WK: ‘Ik kan geen zes spitsen meenemen'

Wie gaat de goals maken voor de Oranje Leeuwinnen bij het WK in Australië en Nieuw-Zeeland? All-time topscorer Vivianne Miedema is er niet bij door haar kruisbandblessure en in de definitieve selectie ontbreken ook de drie meest trefzekere speelsters van het afgelopen eredivisieseizoen: Fenna Kalma (30 goals en ook 11 assists voor FC Twente), Romée Leuchter (17 goals voor Ajax) en Tiny Hoekstra (15 goals voor Ajax). Of het ontbreken van 62 eredivisiegoals iets zegt over het niveau in de eredivisie? Bondscoach Andries Jonker vindt van niet.

,,De meest ervaren speelster van het team (captain Sherida Spitse, red.) speelt ook wekelijks in de eredivisie en de jongste speelster in de selectie (de 17-jarige FC Twente-middenvelder Wieke Kaptein, red.) speelt ook wekelijks in de eredivisie. Dus daar heeft het niets mee te maken. Het gaat gewoon om een evenwichtige samenstelling van de selectie. We zijn momenteel in het rijke bezit van liefst zes goede spitsen van wie je kunt zeggen: die kunnen in Oranje”, aldus Jonker. ,,Vivianne Miedema, Lineth Beerensteyn, Katja Snoeijs, Shanice van de Sanden, Romée Leuchter en Fenna Kalma. Maar ja, ik kan geen zes spitsen meenemen. Ik wil alle posities dubbel bezet hebben dus dan moet je harde keuzes maken en getalenteerde meiden teleurstellen.”

De reden blijft binnenskamers

Waarom de keuze niet op Kalma is gevallen, is volgens Jonker tussen hem en de speelster: ,,Ik geef de voorkeur aan anderen en ik heb haar uitgelegd waarom. Ik ben gecharmeerd van Fenna en het is ook echt een lastige beslissing, maar je moet een ploeg samenstellen waarmee je succesvol denkt te kunnen zijn. Het verschil is heel klein, dus dan moet je dit soort lastige knopen doorhakken.”

Als we ons door blijven ontwikke­len wordt de concurren­tie groter en groter en moeten we dit soort gesprekken vaker voeren Jackie Groenen

Jackie Groenen erkent dat het gat tussen de speelsters uit het buitenland en de eredivisie niet groot is: ,,Totaal niet", stelt ze. ,,Het niveau van alle meiden is heel hoog en dat is bijzonder, want dat zijn ook de stappen die we maken met het vrouwenvoetbal. Er is op elke positie heel veel concurrentie en alle spitsen zijn van een hoog niveau. Dat was gewoon de moeilijke keuze die gemaakt moest worden. Ik denk dat elke keuze logisch was geweest. Als we ons door blijven ontwikkelen wordt de concurrentie groter en groter en moeten we dit soort gesprekken (over ontbrekende speelsters, red.) vaker voeren.”

Wie er volgens Groenen moet gaan scoren? ,,Iedereen, hopelijk. Als we er nou allemaal eentje inschieten, dan komt het wel goed. Of ik me daar zorgen om maak? Nee, volgens mij zit het wel goed.”

Geen WK voor Shanice van de Sanden

Shanice van de Sanden haalde uiteindelijk ook de definitieve selectie niet. Ze gaat wel mee naar Australië en Nieuw-Zeeland voor het geval er nog blessures zijn, maar in principe keert ze na de eerste groepswedstrijd tegen Portugal terug naar Nederland. ,,Ik vind dat ze heel trots op zichzelf mag zijn”, aldus Jonker. ,,Ze is van heel ver gekomen en ze heeft ongelooflijk hard gewerkt om er weer bij te komen, dat verdient een groot compliment. Ze blijft er nu lang bij, maar in principe behoort ze niet tot de 23 definitieve speelsters.”

De Oranje Leeuwinnen spelen morgen (20.45 uur) de uitzwaaiwedstrijd tegen België in Kerkrade. Vervolgens vertrekken ze naar Sydney voor een trainingsstage en om daar alvast te wennen aan het tijdsverschil. De groepswedstrijden tegen Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam worden allemaal gespeeld in Nieuw-Zeeland.

