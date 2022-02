Andy van der Meijde: 'Ik had miljoenen, ja, maar ik was compleet gek in mijn kop’

Door Sjoerd Mossou



,,Als voetballer had ik alles wat de vrouwtjes zich maar kunnen wensen’’, zegt Andy van der Meijde, ergens ter hoogte van Barneveld, de handen losjes op het sportstuur van zijn BMW M8 Coupé. ,,Ga maar na. Ik was knap. Ik was hartstikke rijk. En ik had ook nog eens een enorm grote lul.’’



Een bulderlach galmt door de auto. Een hinnik klinkt. Grijnzend kijkt Van der Meijde opzij of zijn bijrijder wel meelacht, om daarna tevreden koers te houden richting Amersfoort. ,,Is toch gewoon zo, of niet dan?’’