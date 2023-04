Andy van der Meyde vreest voor Ajax in topper bij PSV: ‘Snap niet dat Heitinga Álvarez liet spelen tegen Emmen’

Feyenoord is gewaar­schuwd: José Mourinho struikelde in knock-outfase nooit over Nederland­se club

Om de halve finales van de Europa League te bereiken, moet Feyenoord vanavond voor een unicum zorgen. Zowel AS Roma als een club met José Mourinho aan het roer struikelde in de knock-outfase van een Europees toernooi nog nooit over een Nederlands team. Feyenoord verdedigt in Rome de 1-0-overwinning van vorige week in de Kuip.